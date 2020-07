Hai voglia a parlare di filosofia e metodo. O ancora a chiedere pazienza. Quando alleni la Juventus, hai solo una carta a disposizione: la vittoria. Tutto il resto, beh, è contorno. O carne per i tanti criticoni da televisione. Alla fine, Maurizio Sarri ha vinto. Lo ha fatto tradendo il suo calcio, a dimostrazione che gli allenatori valgono quello che valgono o, meglio, che un mister è bravo se è capace di ascoltare lo spogliatoio. E di adattarsi. Allo Stadium il «sarrismo» o il «sarriball» non si sono visti. Troppo netto, infatti, il divario fra le qualità della rosa a disposizione e le idee dell’ex Napoli e Chelsea. Il quale ha costruito questo scudetto alla vecchia maniera. Ovvero, affidandosi ad una spina dorsale che unisse quantità e qualità: Szczesny fra i pali, De Ligt in difesa, Bentancur...