Festeggia lo Young Boys campione, festeggia il Lugano alla quinta salvezza consecutiva. A suo modo, gioisce altresì la Swiss Football League: al di là dello spareggio promozione-relegazione, la lunga e tormentata stagione 2019-20 è finita. Non sembra vero considerando gli errori commessi dai dirigenti della Lega, ad immagine di un protocollo di ripresa tutto fuorché infallibile. Lo ha dimostrato, suo malgrado, lo Zurigo finito in quarantena e costretto a schierare la sua U21. Sospiro di sollievo. Il peggio, per ora, è passato. Già, per ora.

Nel commentare l’annata, Angelo Renzetti si è soffermato sul futuro del club bianconero e dello sport professionistico. Il presidente bianconero, con una trasparenza sicuramente voluta, ha elencato i guai di questo periodo così strano e particolare. Spese,...