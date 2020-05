Serge Pelletier è sempre stato in cima alla lista di Hnat Domenichelli. Per scoprirlo non serviva ingaggiare un investigatore privato e infatti la sua conferma non ha sorpreso nessuno o quasi. Forse qualche tifoso aveva iniziato a volare con la fantasia, sognando una vecchia volpe della NHL (era spuntato il nome di Marc Crawford, già campione con lo Zurigo), ma a questa squadra serviva altro. Serviva, soprattutto, la continuità, punto di partenza necessario dopo una regular season tormentata, che proprio Serge Pelletier aveva contribuito a raddrizzare nel giro di poche settimane.

Non è insomma il tempo delle scommesse (rischiose per definizione), dei nomi altisonanti e alto-stipendiati, dei giovani rivoluzionari che non hanno ancora dimostrato nulla. In un periodo di grandi incertezze, è bene...