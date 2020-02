Da due settimane la nostra società è popolata da legioni di esperti in malattie infettive e strateghi in politiche sanitarie di contenimento delle epidemie. Noi non rientriamo in queste categorie. Da semplici cittadini diamo fiducia ai medici e in particolare al medico cantonale Giorgio Merlani, soprattutto ora che anche il Ticino è toccato direttamente dal coronavirus. Le sue ci sembrano parole non solo competenti, com’è ovvio che sia, ma di grande buon senso. E di buon senso c’è assoluto bisogno in questo periodo. Il buon senso sta tutto nel decalogo del medico cantonale.