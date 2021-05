Turbolenze sul fronte degli accordi - o disaccordi - tra la Svizzera e l’Europa. Ma nel più vasto contesto dei mercati digitali la Svizzera è in Europa. O quantomeno non appartiene ai due grandi blocchi emersi negli ultimi anni. Da una parte gli Stati Uniti che hanno lasciato ampio spazio di manovra alle big-tech e dall’altro la Cina con una spiccata vocazione a controllare servizi e mercati digitali. L’Europa non ha bisogno di farsi schiacciare tra due blocchi. La sovranità digitale proposta in alternativa appare sempre più attraente, anche a altre nazioni. La posta in gioco è alta - vuol dire indipendenza in tema di cloud computing, microchips, 5G per fare solo alcuni esempi. All’inizio della pandemia abbiamo visto cosa significa dipendere da una sola nazione per oggetti pur semplici come...