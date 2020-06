La carta, nel mondo dei media, è come i gatti: ha sette vite, forse perfino di più. Lotta e resiste, fa doppi salti mortali e atterra illesa, e questo malgrado le cassandre che da anni la vorrebbero vedere soccombere nei confronti della Rete e dei social, che durante la loro crescita esponenziale paiono aver fagocitato tutto e tutti, miscelando senza attenzione e ponderazione informazione verificata e fake news, come se entrambe fossero un tutt’uno, un unicum, un beverone da svendere a tutti.

Proprio come i gatti, la carta: l’ultima profezia che la riguarda, in ordine di tempo, è quella del presidente del New York Times, Mark Thompson, secondo il quale «il modello print collasserà in ogni caso. Le persone smetteranno definitivamente di comprare i quotidiani di carta entro un decennio e, Germania...