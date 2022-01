«Aiutiamoli a casa loro!». Quante volte abbiamo sentito questo slogan, quando il tema delle discussioni – o piuttosto quando si inveisce contro di loro – riguarda immigrati oppure profughi che lasciandosi alle spalle i loro Paesi d’origine cercano di ritagliarsi un futuro migliore e meno problematico in nazioni più ricche o quantomeno non tormentate da conflitti armati? Sono così tante, le volte, che abbiamo perso il conto. Eppure, quell’«aiutiamoli a casa loro», se detto con cognizione di causa e tradotto in concreta realtà, può avere ben altri significati, costruttivi e non di chiusura. A dircelo è Claudio Tognola, capo della Divisione Africa occidentale ed educazione in seno alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), organismo della Confederazione che dipende dal Dipartimento...