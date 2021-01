Vai da un signore, ti sdrai e lui piano piano ti rilassa, ti porta in uno stato di coscienza nel quale cominci ad andare indietro nel tempo. Vedi, anzi rivivi, quello che ti è successo e avevi dimenticato, o rimosso, molti anni fa. Il viaggio a ritroso nelle stagioni della vita si spinge più in là, a prima che tu nascessi, quando vivevi in un altro corpo, con un’altra storia, in un’altra epoca. Percorrendo la tua biografia pregressa sciogli i nodi esistenziali irrisolti e cominci a stare meglio.

Ma il vero problema non è religioso, è filosofico. Sorridiamo delle elegantissime signore sdraiate sul sofà che si affliggono a occhi chiusi rivivendo il rogo a cui erano state condannate da un algido inquisitore del Cinquecento. Non ridiamo però – giustamente - di altre credenze, assai più diffuse...