I tormenti e i tormentoni della nostra politica sono duri a morire. Pensi di averli accantonati per sempre, ma poi, quando meno te lo aspetti, eccoli tornare in superficie spinti da chissà quale legge della fisica e destinati a riaccendere i ricordi e le illusioni del passato. L’esempio più fresco è il «patto di Paese» e, prima o poi, stiamone certi, tornerà con vigore la celebre incompiuta, la «revisione dei compiti dello Stato». Ma per ora limitiamoci al «patto di Paese» che potremmo descrivere come un accordo scritto o verbale tra galantuomini della politica per raggiungere una serie di compromessi tesi alla non belligeranza tra partiti di diverso orientamento. Il tutto, ovviamente, nell’intento di sortire effetti positivi per l’intera collettività e, di riflesso, per lo Stato. Questo concetto...