State per recarvi all’urna per deporre la vostra scheda di voto o state per farlo per corrispondenza. Dire sì o dire no al decreto riguardante l’acquisto dei nuovi aerei da combattimento? Vorrei dare un contributo alla vostra riflessione, indicando quali saranno le conseguenze se passerà il sì e quali se passerà il no. Il sì - In questo caso il progetto di acquisto di una nuova flotta di aerei da combattimento, proposto dal Dipartimento federale della difesa e della protezione della popolazione e approvato dai due terzi del Parlamento, verrà attuato. L’anno prossimo il Dipartimento acquisterà un nuovo tipo di aereo sulla base del criterio di efficacia/ costi: da 30 a 40 di questi caccia saranno forniti alla Svizzera nel periodo che va dal 2025 al 2030. E gli F/A-18 attualmente in funzione...