Almeno in teoria queste vacanze d’estate saranno vacanze da fermi. Restate in Svizzera per le ferie!, esortano esperti e politici pensando un po’ alla nostra salute e un po’ a quella del turismo nostro. A me pare che almeno per quest’anno cercare con un po’ di immaginazione e di voglia itinerari nel nostro variegato e bel Paese non sia una cattiva idea. Però è dura, mi pare di capire, mutare di colpo in un desiderio di sosta stanziale una mentalità abituata e anzi allenatissima all’evasione geografica, al viaggio lungo, all’onda di mare e all’uliveto di collina, alla duna del deserto e all’isola greca, all’hotel de charme e al bungalow sugli scogli.

Niente da fare: in barba alla raccomandazione «pro patria» vedo in giro molta gente e anche molti cari amici sul piede di partenza allegra per...