Come sapete, cari lettori, è un periodo molto difficile, a tratti angosciante: fuori c’è il sole, sboccia la primavera, ma noi tutti è come se vivessimo un inverno rigido, buio, di cui non vediamo ancora la fine. Ci chiediamo in continuazione cosa stia effettivamente succedendo, come sia stato possibile perdere in un battibaleno la nostra normale vita quotidiana e la nostra libertà.

Il Corriere del Ticino, insieme alle altre aziende del Gruppo, ha avviato tutte le procedure di autotutela a protezione della salute dei dipendenti e delle poche persone con cui entriamo in contatto, ogni volta mantenendo la distanza sociale. Tutto questo perché il nostro compito, anche nei momenti drammatici, è quello di garantire l’informazione e di farlo nel miglior modo possibile, sia su carta che in digitale. Un compito oggi non facile, perché la newsroom, fino a qualche settimana fa piacevolmente rumorosa, cuore pulsante del nostro giornale, teatro di continui via-vai di colleghi, di discussioni animate, di pacche sulle spalle, oggi è tristemente spettrale a causa dei provvedimenti per fronteggiare la diffusione del virus. A Muzzano siamo un manipolo di persone, chiamati a dirigere l’enorme traffico di notizie – locali, nazionali e mondiali – di questi giorni. La maggior parte dei nostri colleghi è invece a casa, connessa alla redazione via internet, dove grazie alla tecnologia risulta perfettamente operativa. Benedetto telelavoro e benedetta tecnologia. In un’altra epoca, mandare in rotativa il Corriere del Ticino ogni sera sarebbe risultato ancor più complicato, al limite dell’impossibile. È una situazione che non ha eguali né precedenti e certo non è facile pensare, realizzare e chiudere un giornale in remoto e con riunioni virtuali. Ma è quello che sta avvenendo al Corriere del Ticino. In questo momento di difficoltà sta emergendo ancor più forte lo spirito di squadra e l’orgoglio di ognuno di noi di sentirsi parte di una grande famiglia: la nostra redazione è divisa solo fisicamente ma non nell’anima e continua a garantire una grandissima mole di lavoro, oggi che i cittadini sono assetati di notizie e divorano, letteralmente, ogni informazione disponibile sull’unico tema di interesse, la maledetta COVID 19. Il nostro sito cdt.ch è preso d’assalto. C’è la necessità vitale di conoscere, di sapere e l’informazione di qualità, come quella del Corriere del Ticino, deve provare a rispondere alle mille domande che vorticano nelle teste dei lettori, senza stravolgere la realtà e allo stesso tempo senza scatenare panico. Il giornale, il sito, oggi più che mai possono e devono essere d’aiuto a tutto il territorio e ai suoi residenti.

Per questo motivo – per garantire la necessaria copertura giornalistica e per fornire le indicazioni dettate dalle autorità sui comportamenti da adottare – il Corriere del Ticino ha deciso di garantire per tre mesi la lettura gratuita dei contenuti del nostro sito web cdt.ch e dell’app CdT Live. Per attivare l’abbonamento è sufficiente registrarsi, seguendo le istruzioni sul sito. In caso siano necessarie informazioni o un piccolo aiuto su come procedere potete contattare il servizio clienti (email: servizioclienti@cdt.ch; oppure 091 960 31 13). Una volta iscritti, potrete accedere a tutti i contenuti, compresi gli approfondimenti, le interviste, le opinioni e gli editoriali normalmente riservati agli abbonati. L’accesso ai contenuti è anche possibile dall’app CdT Live (disponibile per ioS e Android) dove potete trovare diverse funzioni aggiuntive quali – fra le tante – il text to speech (la lettura vocale degli articoli) o la gestione dei preferiti. A fronte dell’attuale situazione d’emergenza le iniziative come pure i concorsi sono invece sospesi fino a quando l’oggi tanto agognata normalità non tornerà padrona del mondo.

Per i nostri abbonati «tradizionali», invece, abbiamo pensato di offrire sul giornale un numero maggiore di giochi e passatempi (li trovate a pagina 26), per cercare di allietare e alleggerire questi giorni così pesanti. Nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte, il Corriere del Ticino continuerà insomma a garantire l’informazione e a rispondere alla missione del suo fondatore Agostino Soldati. Cari lettori, siamo a casa con voi.

