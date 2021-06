Siamo campioni del mondo di amarezza e rimpianti. Da tre anni, la Svizzera e i Mondiali di hockey si congedano con malinconia, come due amanti al binario del treno dopo due settimane di passione. La finale del 2018 ci sfuggì ai rigori, contro la solita Svezia. Qualche ora dopo, l’orgoglio assorbì le lacrime. Nel 2019 il Canada ci eliminò ai quarti di finale, all’overtime, segnando il gol del pareggio a 4 decimi dalla fine. Una pallottola dritta al cuore. Nel 2020 la rassegna iridata venne cancellata dalla pandemia. Una doppia beffa per i rossocrociati, che quel torneo lo avrebbero dovuto giocare in casa. Rimpianti su rimpianti, fino a ieri pomeriggio. Un’altra sconfitta ai rigori, con un altro pareggio subito all’ultimo respiro. Fa male come sempre, sì. Stavolta, però, si aggiungono nuove sfumature...