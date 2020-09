Chi vuole abolire la libera circolazione delle persone (dai Paesi dell’UE in Svizzera e dalla Svizzera nei Paesi dell’UE) sostiene una tesi sulla quale non si può non essere d’accordo: dobbiamo essere padroni in casa nostra in fatto di immigrazione. Giusto, giustissimo. Il sottinteso, sul quale invece non si può non dissentire, è che oggi noi svizzeri non saremmo padroni in casa nostra proprio a causa dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Sbagliato, sbagliatissimo. Ed è ben strano che i fautori dell’iniziativa UDC mettano così in cattiva luce e dimostrino di rispettare così poco la nostra democrazia semidiretta.

La libera circolazione delle persone (cioè il diritto di andare a lavorare e ad abitare, ma non di farsi mantenere con i sussidi sociali, in un Paese diverso dal proprio)...