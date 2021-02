Alla fine Asia ha deciso di non candidarsi al Municipio di Lugano. Il Partito del battellino era pronto a sostenerla e a organizzarle una campagna con rivoluzionari comizi dal lago trasmessi nelle piazze della città, massicci interventi sui social media e atti di pirateria in Rete a danno degli altri candidati, strepitosi take away elettorali etnici con fiumi di «Barbera fatto col mulo» per mettere il popolo di buon umore e stordire gli avversari politici. Tutto era pronto, comprese delle comparsate nei carnevali virtuali, ma la mia amica microinfluencer del lago, consapevole che ce l’avrebbe fatta a diventare la Carla Speziali del Ceresio, non se l’è sentita di far piangere i pezzi grossi del partitume e del neopartitume che voleva abbattere il partitume. «C’è già la pandemia che intristisce...