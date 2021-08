Il presidente USA Joe Biden piange alla base militare di Dover, in Delaware, i 13 marines caduti giovedì scorso nell’attentato dell’ISIS-K all’aeroporto di Kabul. Gli abitanti della capitale afghana, dal canto loro, contano le vittime del nuovo attentato compiuto ieri dai terroristi islamici non lontano dallo scalo internazionale e, soprattutto, piangono per il drammatico destino che li attende. Non sono solo i nuovi possibili attacchi degli integralisti islamici a spaventare la popolazione; a tingere di nero-burqa il futuro degli afghani vi è anche una serie di preoccupanti interrogativi.

Il primo, in ordine di tempo, è rappresentato dalla conclusione dei «voli della speranza». Domani scade il termine fissato da Joe Biden per il ritiro delle truppe americane. Nonostante il caos creatosi all’aeroporto...