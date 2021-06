Le rievocazioni storiche che si susseguono ogni sera su diversi canali televisivi hanno il pregio di ricordare ma anche di raccontare in modo più precisato e suggestivo i fatti della storia del Novecento, dagli eventi alle figure. Gli eventi erano generati da personaggi e quindi anche conoscerne l’operato contribuisce ad allargare le conoscenze. Quando studiavamo la storia a scuola non c’erano le immagini che arricchivano le conoscenze; gli autori dei testi erano molto descrittivi ma non c’erano le suggestioni delle immagini e delle scene, che furono possibili solo dall’invenzione della fotografia e delle cinepresa ma comunque non diffuse a vasto raggio. Erano i giornali all’inizio del Novecento e poi i rotocalchi a portare nella gente i volti di protagonisti che erano governanti, politici...