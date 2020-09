«Alle Jahre wieder», come esordiva sempre Flavio Maspoli in Gran Consiglio quando si discutevano i conti dello Stato. Ogni anno sempre le stesse cose. Arriva l’autunno e la solfa in Ticino non cambia mai: nell’edilizia padronato e sindacati litigano sul contratto di lavoro minacciando di far suonare le trombe del giudizio mattonaro, mentre nella sanità fioccano gli aumenti dei premi per l’assicurazione malattia e il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa fa la voce grossa, grossissima. Ma quell’aria da parroco di campagna non rende giustizia ai suoi nobili intenti. Per il prossimo anno, quando il copione si ripeterà, dovrebbe studiare da vescovo, magari ispirandosi al vulcanico vescovo emerito Pier Giacomo Grampa, affinché il sinistro avvertimento «vardì...