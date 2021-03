Preso da un famoso film, «Il cammino della speranza» potrebbe essere il titolo per il tempo che viviamo e dovremo attraversare dopo la tragica e triste esperienza globale che stiamo ancora subendo. Tutti gli opinionisti ormai ne scrivono, dalle firme più illustri ai blog casalinghi in rete, i quali ormai fanno parte del ventaglio delle informazioni, spesso fatte di stentoree affermazioni e di sfoghi non fondati su indagini sociologiche. Ricordando un vecchio proverbio si potrebbe dire che se «l’occasione fa l’uomo ladro» oggi la sciagura fa l’uomo saccente. Purtroppo la condizione di disagio collettivo induce molti, troppi, ad esprimersi senza scientificità e solo con l’emozione. Ognuno aspira a una Laurea honoris causa in medicina, in farmacologia o in sociologia? E’ dimenticato purtroppo...