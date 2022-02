Eccoli lì. Di nuovo, puntuali. Quei maledetti limiti che, ogni qualvolta il Lugano affronta una delle tre compagini che lo precedono in classifica, riemergono. Fastidiosi. Dolorosi, anche. In campionato, questa stagione, per otto volte i bianconeri hanno incrociato le armi con Zurigo, Young Boys e Basilea. E in sette occasioni hanno lasciato il campo leccandosi le ferite. L’unica, piccola nota positiva è rappresentata dall’1-1 con il quale a Cornaredo, lo scorso 12 settembre, sottocenerini e renani si divisero la posta in palio. Si trattava della prima delle due partite dirette ad interim da Croci-Torti, dopo l’esonero di Braga. La base su cui il tecnico momò costruì poi la sua conferma, suggellata dal passaggio del turno in Coppa Svizzera a Neuchâtel. Quel punticino rimediato contro i rossoblù,...