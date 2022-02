Gli svizzeri hanno bocciato il pacchetto di misure a favore dei media. Lo si accetta, è il bello della democrazia. Ci batteremo ancora? Certamente. Anche questo è il bello della democrazia. Ne abbiamo parlato e continueremo a farlo, perché le enormi difficoltà con cui sono confrontati i giornali sono reali. Il problema non è ticinese e neppure svizzero: è mondiale. Tutti fanno i conti con la crisi dall’avvento di Internet e in pochi sono davvero riusciti a metterci una vera e propria pezza. Non si può più fare finta di niente, aspettando che le grandi compagnie straniere divorino tutta la pubblicità e monopolizzino l’informazione. Da parte nostra, faremo autocritica, perché il voto di domenica parla chiaro, ma ci batteremo ancora, con le unghie e con i denti. Alla faccia di chi esulta. È vero,...