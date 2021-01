Con questo articolo prende avvio la collaborazione della professoressa e filosofa Francesca Rigotti con il Corriere del Ticino.

Mai come nel recente passaggio d’anno sono stati scambiati tanti auspici e auguri di lasciarsi alle spalle l’annum horribilem appena trascorso, sperando in un anno migliore in arrivo. Sperando, certo, perché la speranza è un sentimento importante per vivere in quanto sperare significa proiettarsi con l’immaginazione in un futuro che si presume possibile e soprattutto positivo. Tra l’altro la speranza è dotata di un’energia performativa che spinge ad agire positivamente in relazione al futuro, intervenendo così sulla sua costituzione, senza però presumere, come fa l’ottimista sciocco, che tutto andrà bene. Differenziandosi dall’ottimismo, la speranza è pronta a fare...