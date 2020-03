Come il numero di contagiati in Europa, che nelle ultime ore ha segnato un impressionante balzo in avanti, anche il mondo dello sport ieri ha visto sventolare sempre più bandiere bianche. Praticamente ogni disciplina si è messa la mano sulla coscienza e ha deciso di fermarsi. Troppi i rischi di fronte a una pandemia che non risparmia paesi e, di riflesso, nessuna componente della società. E i primi giocatori di alto livello risultati positivi al coronavirus non hanno fatto che dare uno scossone a chi forse si sentiva immune e legittimato a girarsi dell’altra parte.

Tutto bene dunque? Non esattamente. Perché in questo contesto d’emergenza il pianeta del pallone, quello su scala internazionale, ha voluto perseverare un altro po’. Dando il peggio di sé. Le migliaia di tifosi di PSG e Valencia...