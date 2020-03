Ci avete fatto caso? Il coronavirus fa tornare prepotentemente in auge valori che non godevano di particolare popolarità solo fino a qualche settimana fa. Per cominciare, nella classifica degli ideali più invocati dalle autorità per affrontare la crisi, la libertà – concetto faro del sistema sociale ed economico in cui siamo cresciuti - scende di giorno in giorno per lasciar spazio alla solidarietà.

Nell’allocuzione di Emmanuel Macron del 12 marzo scorso, per esempio, il presidente francese ha lanciato un efficace gioco di parole: “pensons et agissons en « solidaires », plutôt qu’en « solitaires »” (Pensiamo e agiamo da solidali piuttosto che da solitari).

Fa male doverlo ammettere, ma mentre impazza il virus, la libertà individuale cessa di essere un diritto assoluto, anzi diventa una minaccia...