Le cose in Svizzera non stanno andando così bene come previsto dagli analisti più ottimisti. La seconda ondata pandemica non accenna ad arrestarsi e le chiusure delle attività di alcuni settori, non solo potrebbero essere prolungate, ma addirittura estese ad altri. Se è vero che nulla o poco possiamo fare contro l’incertezza sanitaria legata alla diffusione del virus e all’efficacia dei vaccini, molto invece avrebbe dovuto essere fatto contro l’incertezza economica. Purtroppo in questa seconda ondata il Consiglio federale sembra aver mancato gli obiettivi. È bizzarro che a quasi un anno dall’inizio di questa pandemia non sia stata ancora pensata ed impostata una strategia di risposta alle difficoltà economiche; diciamocelo, erano l’unica cosa certa. È pur vero che non sono molti gli strumenti...