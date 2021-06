Sullo spunto dell’emergenza della pandemia della COVID 19 si sta combattendo in Italia una battaglia politica «subacquea» ma non per questo meno aspra. Si tratta di un altro episodio della mobilitazione in corso sin dalla nascita della Repubblica, nel 1948, per impedire nei fatti quel passaggio dello Stato italiano dal centralismo alle autonomie che venne sancito dalla Carta costituzionale. Contro tale sviluppo subito si schierò, e fino ad oggi con notevole successo, il blocco di burocrazie centrali statali e para-statali nato e cresciuto sotto il fascismo, ma che poi dopo il fascismo nessun governo democratico ha mai potuto o voluto riformare. Escluso esplicitamente il modello federale, i cosiddetti «padri costituenti», ossia gli autori della Costituzione italiana, vollero che le Regioni...