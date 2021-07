Cresce, anche in Svizzera, l’invito ai non vaccinati a fare la propria parte: inevitabile, con la campagna che in tutto il Paese sta rallentando e con la variante Delta che si espande, non sappiamo ancora quanto minacciosa, in Europa. Qua e là, sui media, si sente già parlare di una nuova eventuale ondata in autunno: ma i segnali che si andrà in questa direzione, finora, sono contraddittori. Prendiamo ad esempio l’Inghilterra. Lassù sono ottimisti e il 19 luglio i sudditi di Elisabetta torneranno alla vita pre-pandemia senza obblighi e senza restrizioni. Le somme di questa decisione - considerata da alcuni esperti «ardita» - si tireranno solo tra qualche settimana o mese, ma è certo che l’Inghilterra, quanto a numero di vaccinati in età adulta, è oggi nettamente avanti rispetto al resto d’Europa,...