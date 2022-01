Se io fossi un cittadino tedesco non cesserei di tormentarmi per la macchia inspiegabile che ha deturpato la storia tedesca ed europea oltre settant’anni fa. Fra tre giorni ci sarà la «Giornata della Memoria» e sarà l’occasione per riporci, tutti, tedeschi e non tedeschi, la drammatica domanda. Lo so, lo so che la «Giornata della memoria» rischia l’enfasi formale della retorica, come un alibi rituale. E ci saranno sempre quelli che diranno che molti sono i genocidi e le sciagure della malvagità che andrebbero evocati. Eppure resto fra gli ostinati che credono che quella memoria specifica, riservata al progetto (purtroppo in parte riuscito e per fortuna non del tutto riuscito) di estirpare gli ebrei e l’ebraismo dall’Europa, perpetrato dal nazismo e dal fascismo ad esso accodato, vada continuamente...