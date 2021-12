Tempo d’Avvento, tempo d’inverno. Dico brevemente due storie vere del passato, come un rintocco di memorie remote dentro quel luogo quotidiano di notizie e attualità che è il giornale. Rimescoliamo un po’ il tempo, ecco: ogni tanto fa bene, come stare ad ascoltare (magari di sera, magari davanti a un fuoco) qualcuno che ricorda o racconta e dopo un po’ non importa più quale sia la realtà e quale sia l’immaginazione, la narrazione vale per sé stessa. La prima memoria di una storia d’inverno ci porta lontano nel tempo e nello spazio. Siamo a Mosca, in una sera gelida del 1886. Nevica fitto. I cerchi dei lampioni a gas illuminano a tratti il biancore nevoso che appena più in là finisce nel buio. Il vetturino di una slitta con cavallo, imbacuccato, sta immobile a cassetta, sotto i fiocchi. Aspetta...