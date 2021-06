Mercoledì sera, rientrando da Caprino, ci siamo fermati al ristorante vicino al porto comunale per bere qualcosa guardando Italia-Svizzera, non per particolare interesse nazional-calcistico (sul battellino esponiamo già una fede equa e responsabile, avendo la bandiera svizzera a poppa e quella di cortesia italiana a prua), ma per curiosità sociologica, possibilmente ripresi dalla tivù di Comano che dall’ameno luogo faceva collegamenti. Asia aveva un preciso obiettivo da microinfluencer del lago: voleva vedere se anche lei, come Ronaldo e Pogba, spostando una bottiglietta di Coca Cola o di birra Heineken fuori dalle inquadrature televisive di Euro 2020 e invitando a bere acqua, avrebbe causato scossoni sul mercato globale e provocato danni miliardari. Il solo Ronaldo, con quel gesto durante...