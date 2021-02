Cala il bavaglio giudiziario sul leader dell’opposizione russa Alexey Navalny. Fallito il tentativo di avvelenarlo e svanita la speranza di vederlo rimanere in Germania in un esilio volontario, il Cremlino è ricorso a uno strumento classico per mettere a tacere una voce critica: una condanna giudiziaria preparata a tavolino. Basterà per mettere a tacere questa e altre voci del dissenso interno? È ancora presto per dirlo. Ad ogni modo le migliaia di arresti tra i manifestanti che nei due ultimi fine settimana sono scesi nelle piazze di diverse città russe per chiedere la liberazione di Navalny, ma anche per esprimere il loro malcontento nei confronti del potere centrale, dovrebbero suonare come un campanello d’allarme per il Cremlino.

In effetti nonostante la brutalità mostrata in più occasioni...