Con le disposizioni emanate ieri dal governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, la Grande Mela viene meno alla sua fama di metropoli che non dorme mai. I cittadini devono rimanere in casa, bloccata ogni attività di lavoro che non sia essenziale. Spente le luci dei teatri e locali notturni di Broadway, un fatto che non era mai successo neppure in tempi di guerra. Ferma l’industria cinematografica di Hollywood. Anche il Metropolitan ha chiuso i battenti. Il baseball tace. A Disneyland è tutto sbarrato. E le roulettes dei casinò di Las Vegas sembrano congelate. L’America si scopre spaventata, più ancora dell’11 settembre, quando il nemico era esterno e non interno, lo stesso che invece oggi può albergare nel modo più subdolo nel proprio o nell’altrui organismo. Molti americani si scoprono...