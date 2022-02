«Non c’è requie per Credit Suisse». Quante volte è già stata scritta questa frase negli ultimi mesi/anni mentre l’istituto affrontava uno scandalo dopo l’altro, e quante volte si è sperato che fosse l’ultima. Non si contano più.

Suisse Secrets, l’ultima vicenda che vede come protagonista la seconda banca elvetica, tuttavia ha un sapore un po’ diverso. Il copione del film, per esempio, è già stato visto e rivisto. Una fonte anonima fa pervenire un elenco di nomi e di dati a un paio di giornalisti che avviano un’indagine su larga scala, in questo caso coinvolgendo l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e oltre 40 media di tutto il mondo. Dopo qualche mese di ricerche la bomba mediatica scoppia. Secondo la testata tedesca «Süddeutsche Zeitung», che per prima ha tolto il velo...