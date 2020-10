Avanziamo a nervi scoperti verso la tempesta. Attorno alle misure di contenimento della pandemia le scorte di sopportazione nei confronti di chi «non la pensa come noi» sembrano prosciugate. C’è chi bullizza le strade – è successo in varie contrade italiane – frantumando le vetrine dei caffè e in questo modo pretende di difendere ristoratori e baristi. E c’è chi, al contrario, vorrebbe negare libertà di parola a chi osa dissentire dalla linea dei governi, come se tappare la bocca di chi non intende adeguarsi estinguesse le cause dei malumori. Tensioni analoghe le abbiamo viste anche da noi ieri sera a Lugano.

Sono derive inaccettabili che esprimono le ali estreme dei due mondi paralleli e incongruenti formatisi tra la fine della prima ondata e l’inizio della seconda: da una parte i paladini...