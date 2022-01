Per giustificare l’introduzione dell’obbligo di mascherina agli alunni delle scuole elementari fin dalla prima classe il consigliere Bertoli ha detto che si tratta di un male minore. Intendo affrontare da un punto di vista filosofico questo concetto, che è denso di significato benché sembri una banale questione di senso comune: tra due mali, scelgo quello che fa meno danni, che pesa di meno, è ovvio. Come se si potesse valutare il male un tanto al chilo.

Il pensiero etico filosofico si è interrogato su tale questione introducendo la distinzione tra l’azione volontaria e intesa, e quella soltanto prevista. L’autore cui far capo è Tommaso d’Aquino e la discussione è contenuta nella Summa Theologica. Per vederla in termini moderni possiamo invece richiamarci a Bernard Williams, filosofo americano...