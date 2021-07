L’Unione europea fa sul serio a livello di transizione ecologica e lo ha nuovamente dimostrato nei giorni scorsi con la presentazione del piano «Fit for 55», un poderoso pacchetto di proposte legislative che riguardano pressoché tutti i settori industriali. Tra questi, uno in modo particolare: se il progetto della Commissione verrà approvato sarà il comparto auto ad essere coinvolto in un mutamento di orizzonte che può a buon diritto definirsi totale. Il biossido di carbonio emesso dalle vetture di nuova produzione, infatti, dovrà diminuire del 55% dal 2030, e del 100% dal 2035, in rapporto ai livelli 2021. Ma davvero nel 2035 l’automobile con il motore a combustione (e perfino ibrido) sarà definitivamente rottamata a favore dell’elettrica? Si tratterebbe di una evoluzione/rivoluzione epocale,...