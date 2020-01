Come al solito Asia appena si alza il mattino comincia a porre domande. Questa settimana mi ha tormentato con il Forum economico mondiale. «Ma è vero che Davos è quel posto dove i miliardari spiegano ai milionari cosa pensa la classe media?». Che ne so, non ci sono mai stato e non ho quindi avuto il privilegio di sapere cosa penso. Quel giudizio l’aveva espresso uno che se ne intende,...