«Baby, I swear it’s déjà vu» cantava Beyoncé nell’omonimo singolo del 2006, realizzato in compagnia del marito Jay-Z. Probabilmente, in questi giorni, Murat Yakin sta pensando la stessa cosa. Sì, un mese dopo la finestra inaugurale della sua gestione il ct rossocrociato si appresta a riabbracciare il gruppo, con però – almeno parzialmente - gli stessi grattacapi di settembre. Le assenze, che avevano segnato le sue prime uscite sulla panchina elvetica contro Grecia, Italia e Irlanda del Nord, non sembrano voler dar tregua al 47.enne basilese. Per il ritorno di Ginevra contro la Green & White Army e la trasferta in Lituania, l’ex tecnico dello Sciaffusa dovrà infatti nuovamente fare i conti con la defezione di capitan Granit Xhaka, che non ci sarà nemmeno a novembre contro Italia e Bulgaria....