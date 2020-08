Nome: Fanny. Cognome: Chollet. Professione: pilota d’aereo da combattimento. Tratti caratteristici: figura minuta, capelli lunghi raccolti a coda di cavallo. A soli 28 anni, la giovanissima vodese ha rotto due muri: quello fisico del suono e quello di un certo pregiudizio mentale che considerava il mestiere di pilota militare uno degli ultimi bastioni esclusivi del sesso maschile. A dire il vero, il muro del suono Fanny Chollet non lo supera: lo polverizza ogni volta che prende posto nel cockpit del suo caccia da combattimento e si alza in volo. L’ F/A 18 raggiunge infatti una velocità di 2300 km/h, vale a dire 1,8 Mach. Affrontare a questa velocità montagne e valli alpine gelerebbe il sangue e farebbe tremare i polsi a chiunque non abbia cervello, nervi e maestría assolutamente fuori dal comune....