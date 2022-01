Il Ticino, e in misura di poco minore anche il resto della Svizzera, fin dall’inizio della pandemia ha guardato a sud, a quanto stava accadendo in Italia, il Paese di gran lunga più colpito dalla prima ondata di COVID-19. La Lombardia, epicentro dei contagi e dei decessi, era a due passi dal nostro confine: con gli occhi sgranati assistevamo impotenti a quello stillicidio quotidiano di tragedie e di paure, con la consapevolezza che prima o poi il flagello partito dal mercato di Wuhan sarebbe arrivato anche da noi. Era la fine di febbraio del 2020, quasi due anni fa: non potendo collaborare con la Cina - da dove le informazioni filtravano con il contagocce e risultavano, come ancora oggi, poco attendibili - l’Italia diventò di fatto l’unico punto di riferimento per cercare di capire a grandi...