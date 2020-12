Gli Stati Uniti, criticatissimi per la gestione della pandemia, hanno già avviato la campagna di vaccinazione. Lo hanno fatto anche il Canada e il Regno Unito. I Paesi dell’UE premono per partire quanto prima. Con un anticipo di una settimana, lunedì si riunirà l’Agenzia europea dei medicinali per decidere se autorizzare il vaccino Pfizer/BioNTech. La Commissione UE presieduta dall’inquietante Ursula von der Leyen è pronta a dare il via libera subito dopo. In Germania tutto è pronto per la campagna vaccinale. Italia, Spagna e altri Paesi del Vecchio continente intendono iniziare a vaccinare le categorie prioritarie entro la fine dell’anno.

La Svizzera e il Ticino dormono. Rischiamo di arrivare ultimi, noi che siamo un Paese all’avanguardia nella produzione di medicine e abbiamo un’industria...