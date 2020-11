Uno a zero. Due a uno. Ma andrebbe bene (anche) qualsiasi vittoria con due reti di scarto. L’UEFA e il suo regolamento, in un certo senso, favoriscono la Svizzera. Benedetto articolo 15, allora, con relativi criteri per separare il bene dal male in caso di arrivo a pari punti. Ha ragione Vladimir Petkovic nel tirare in ballo mani e destino. Dipende tutto da noi. Di più, non blindare la salvezza – dopo averla rincorsa con testardaggine – sarebbe una sciagura. Sportivamente parlando, s’intende. Farebbe, ahinoi, crescere a dismisura il rimpianto. Un rimpianto legato alle nostre manie di grandezza e a quel voler giocare il pallone. Sempre e comunque, pure se scotta. Ma anche, se non soprattutto, alle occasioni scialacquate lungo il cammino. Contro avversarie tutto fuorché trascendentali. Perfino...