Dieci anni di attesa possono sembrare un’eternità. Eppure il probabile ritorno agli Europei di categoria della Svizzera Under 21, dopo gli ultimi nel 2011, ha una sua logica. Oltre, va da sé, a un valore non indifferente per il futuro della selezione maggiore. Riassumiamo brutalmente: grazie alla rimonta clamorosa contro la Slovacchia, la squadra allenata da Mauro Lustrinelli ha centrato il sesto successo in altrettanti incontri di qualificazione. E ora il torneo in programma l’anno prossimo in Ungheria e Slovenia - aperto a ben 16 squadre - è a un passo. Che, lo dice il campo, sarebbe meritatissimo.

Trama e personaggi, per di più, si assomigliano di brutto. A guidare i giovani rossocrociati - oggi - c’è infatti un ticinese. Sì, proprio come un decennio fa, quando Pierluigi Tami fu in grado...