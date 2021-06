Di calcio parlano già tutti, così io parlo di ciclismo. Anzi, no. Prima faccio gli scongiuri per stasera, per questa Svizzera del pallone così multilingue, così multietnica ma elvetica, una vera sintesi della contemporaneità di una nazione e della laboriosa mescolanza che la costruisce, la cambia e la rende unica. E allora, partendo da grandi sfavoriti, ci sia lecito almeno sognare di riuscire a dare un po’ di fastidio ai «francesi che s‘incazzano» (rieccomi a citare un’altra volta Paolo Conte, sta diventando un tic). Ma dicevo del ciclismo, con il Tour de France appena iniziato e che sarà per quasi un mese lo spettacolo televisivo perfetto, talk show e documentario, gioco e dramma, pathos e umanità, la fatica di arrancare sulle salite e nella vita. Bene. Sabato l’avvio, subito in salita...