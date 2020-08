Quasi quasi mi è scesa una lacrimuccia questo weekend. Mi sono presentato alla buvette e ho chiesto una birra, dopodiché mi sono accomodato ad assistere a una partita di Seconda Lega Interregionale. Non me ne voglia il mio dietista, ma di birre in questo periodo, ancor più durante il lockdown, ne ho bevute (sì, sono ingrassato, ma è un’altra storia...). Mi è sembrata fresca, buona e la migliore che io abbia mai bevuto. Birra e calcio regionale. «La libidine è qui amore, sole, whisky e sei in pole position», prendendo in prestito le parole di un famoso cinepanettone. Il whisky mi sembrava però esagerato, meglio una birretta. Faceva caldissimo, ma nonostante ciò ho assistito al primo tempo seduto al solito posto: sui gradoni. Su quei sassi non tirava un filo d’aria e potevi cuocere una bistecca...