Eccoli i quarant’anni di Roger Federer. Tanti e pochi, a seconda del punto di vista. Nella sua carriera pluriventennale - in realtà iniziata già da ragazzino - ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Ma non è solo per questo che è entrato nel cuore degli appassionati. Più del fenomeno, per il quale si è sviluppata perfino una visione mistica, si ammira l’uomo. Per molti, sul circuito, Federer è un amico, una sorta di fratellone. Per qualcuno anche qualcosa di più.

Sconfitto nettamente negli ottavi a Wimbledon nel 2019, Matteo Berrettini stringendogli la mano gli ha sussurrato all’orecchio: «Quanto devo pagare Maestro per la lezione che mi ha dato?». Non sappiamo quale sia stata la risposta. Probabilmente un sorriso in aggiunta alla sua stretta di mano. Dopo l’anno del coronavirus, Roger...