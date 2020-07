Buone vacanze! Due parole che spesso, ogni anno, quando si avvicina l’estate, concludono discorsi tra amici, parenti, colleghi di lavoro e conoscenti che si incontrano, con i quali si discute del più e del meno. Alla fine il discorso casca spesso lì, sui programmi in vista delle ferie. E ognuno dice la sua: spiega i progetti, i tragitti, i viaggi preparati o parla dei luoghi di villeggiatura dove potersi rilassare in vista della ripresa dell’attività autunnale. Quest’anno non è andata così. Ci si è messo di mezzo il coronavirus, il killer invisibile che ha seminato non poche morti e dolore. E anche tanta paura, diversi timori che pure ora la pandemia possa ritrovare uno slancio sinistro con la temuta seconda ondata. Al proposito i segnali non mancano. Le reazioni (in riferimento alle vacanze)...