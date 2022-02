Sappiamo tutti che cos’è il tempo libero: è il momento della giornata o della settimana nel quale non si è vincolati da impegni lavorativi, domestici, scolastici. È il periodo nel quale non si lavora, come se il tempo di lavoro fosse un tempo prigioniero, schiavo, vincolato, o che tali rende le persone. Il che la dice lunga sul rapporto della modernità industriale e postindustriale con le sue attività non libere che occupano una porzione abbondante della giornata, ma lasciano graziosamente anche un po’ di tempo (quello libero) ad attività di piacere, di svago, di gioco, che non sono a loro volta quelle del terzo tempo, chiamiamolo così, dedicato invece al riposo. Una situazione diversa da quella del Medio Evo, quando il tempo tutto apparteneva a Dio, cosa che poneva tra l’altro l’enorme problema...