Il 30 giugno dello scorso anno il Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo, il massimo organo legislativo cinese, aveva approvato all’unanimità una nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. La legge, commentava qualche giorno dopo Amnesty International, è pericolosamente vaga e ampia in quanto in base alle sue disposizioni praticamente qualsiasi cosa potrebbe essere considerata una minaccia alla «sicurezza nazionale». A poco meno di un anno dall’entrata in vigore di tale legge liberticida che aveva scatenato un’ondata di proteste nell’ex colonia britannica, gli abitanti di Hong Kong schierati a difesa della libertà di espressione e della democrazia, tornano a subire gli effetti del deleterio strumento legislativo ideato da Pechino per mettere a tacere ogni voce critica....