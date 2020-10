Perdonateci l’insistenza sul tema. Ma il primo, lungo weekend con più di mille tifosi ammessi negli stadi merita alcune riflessioni. Soprattutto se lo sguardo è rivolto al Ticino. Nelle ultime ore HCL, HCAP e FC Lugano hanno tutte giostrato davanti al pubblico di casa. Ebbene: se alla Cornèr Arena i nuovi limiti concessi sono stati sfruttati quasi appieno (3.426 persone su 3.500), al contrario sorprendono i dati registrati alla Valascia e a Cornaredo. Per il primo derby stagionale, dopo quello fantasma di febbraio e il lungo digiuno da hockey vero, ci si poteva infatti aspettare il tutto esaurito. E invece in Leventina ci si è fermati a quota 2.755 a fronte del tetto posto a 3.100. Ma a fare rumore è anche la mancata risposta del pubblico bianconero in occasione del match di Super League contro...